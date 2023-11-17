Сінгх наголосила, що станом на зараз у Міністерства оборони США є всього $4,9 млрд для використання у вигляді пакетів PDA.

У Пентагоні закликають Конгрес США якнайшвидше затвердити запит президента Джо Байдена з додатковим фінансуванням, де містяться і пункти про допомогу Україні й Ізраїлю. Це питання – в інтересах національної безпеки Штатів.

Таку заяву зробила під час брифінгу заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє "Укрінформ". Вона також зауважила, що це додаткове фінансування також буде інвестицією у військово-промислову сферу США.

Крім того, Пентагон зможе поповнити запаси зброї, виділеної раніше у вигляді зовнішньої допомоги. За її словами, запит на додатковий бюджет забезпечуватиме потреби національної безпеки Америки.

Відео дня

Сінгх наголосила, що станом на зараз у Міністерства оборони США є всього $4,9 млрд для використання у вигляді пакетів PDA (надання допомоги за президентськими повноваженнями). Ще біля $1,1 є для поповнення власних запасів оборонного відомстві.

При цьому для підтримки України знадобиться набагато більше коштів. Саме тому адміністрація Байдена подала відповідний запит до Конгресу, пояснила заступниця речника Пентагону.

"Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тож ми знаємо, що потрібно й надалі задовольняти їхні потреби", – резюмувала Сінгх.

Допомога Україні від партнерів: останні новини

Помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт заявив, що Штати готові виділити 500 млн доларів на посилення української енергетичної системи. За його словами, США вже надали Україні понад $520 мільйонів допомоги на енергетичний сектор.

Раніше повідомлялося, що Данія надала Військово-Морським Силам ЗС України автономні гідрографічні комплекси у рамках міжнародної технічної допомоги. Ці комплекси обладнані багатопроменевим ехолотом, який призначений для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності про підводний простір.

Вас також можуть зацікавити новини: