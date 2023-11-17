Ці апарати дозволять, зокрема, виявляти підводні об’єкти.

Військово-Морські Сили ЗС України отримали від Данії автономні гідрографічні комплекси у рамках міжнародної технічної допомоги. Вони, зокрема, стануть у нагоді для виявлення підводних обʼєктів.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ. Начальник гідрографічної служби ВМС ЗС України капітан 1 рангу Роман Гончаренко розповів, що ці комплекси обладнані багатопроменевим ехолотом. Він призначений для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності про підводний простір.

"Головне завдання багатопроменевого ехолота – збирати точні дані про морське дно та морське середовище. Потім їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт та планшетів для підтримки безпечної навігації у районі. Отримана батиметрична інформація дозволяє знати глибини дна з щільністю через кожен сантиметр. Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, вибрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден, – пояснив він.

За його словами, насамперед такі комплекси використовуються в акваторіях портів та закритих водних акваторіях. Багатопроменевий ехолот дозволяє отримати інформацію від 1024 променів. З його допомогою військові моряки можуть отримати деталізований рельєф дна.

"Цей безекіпажний надводний комплекс виробництва Maritime Robotics (Норвегії), спеціальне обладнання комплексу, зокрема багатопроменевий ехолот SeaBat T51, виробництва компанії Teledyne Marine (Данія), яка є одним з провідних виробників гідролокаторів та ехолотів різних типів, а також навігаційного обладнання. Він значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля", – зауважив Гончаренко.

Зазначається, що багатопроменевий ехолот SeaBat T51-R створений на основі відомого SeaBat T50, але з чотирикратною роздільною здатністю. Технологія 800 кГц дозволяє проводити зйомку з найвищим рівнем деталізації, зберігаючи при цьому дивовижну ефективність зйомки з широкою смугою охоплення. Також він має гнучкий нижній частотний діапазон 350-430 кГц.

"Автономне управління сонаром зі штучним інтелектом спеціально створено для SeaBat T51 — це унікальна інновація SeaBat забезпечує надійні дані та роботу гідролокатора без допомоги рук, що дозволяє підвищити ефективність зйомки при меншому навантаженні на оператора. Ехолот надає безпрецедентну інформацію про топографію морського дна і у такий спосіб виводить отримання батиметричних даних на абсолютно новий рівень", – наголосили у ВМС ЗСУ.

Допомога для України

14 листопада Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли 10 танків Leopard 1A5, 14 автомобілів Bandvagn 206, танк Winsent 1 для розмінування, безпілотники VECTOR, вантажівки Zetros та MAN TGS, а також інше обладнання.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив своє переконання в тому, що США продовжать підтримувати Україну. Така заява пролунала на тлі дебатів щодо цього питання, які відбуваються в Конгресі США. Також Столтенберг заявив, що надання допомоги Україні – в інтересах національної безпеки всіх союзників по Альянсу, в тому числі і Сполучених Штатів Америки.

Вас також можуть зацікавити новини: