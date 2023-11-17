Сполучені Штати вже надали Україні понад $520 мільйонів на енергетичний сектор, зазначив помічник держсекретаря.

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть посилювати стійкість енергетичної системи України. Штати планують додаткововиділити на це близько $500 мільйонів.

"Сполучені Штати вже надали Україні понад $520 мільйонів допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході – ще $500 мільйонів", – заявив на брифінгу помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, пише "Укрінформ".

За його словами, насамперед ці кошти спрямовані на задоволення термінових потреб. До них належать, зокрема, пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок ударів російських окупаційних військ.

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"Володимир Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі", – наголосив Паєтт.

При цьому він наголосив, що США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, яка буде повністю інтегрована з Європою. За його словами, вона стане більш стійкою та набагато більш екологічною.

Енергетика України: важливі новини

Міністр енергетики України Герман Галущенко припускає, що російські окупанти почнуть завдавати масованих ударів по енергосистемі нашої держави, щойно настануть "стабільні" морози. За його словами, низька температура ускладнює процес відновлення енергетичної інфраструктури.

Тим часом у "Нафтогазі" повідомили, що Україна вперше в історії увійшла в зиму без іморту газу. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна збільшила власний видобуток газу – він зріс на 7%.

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