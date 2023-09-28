Стратегія, спрямована на рух порядку денного, показала свою ефективність.

В Європейському союзі є загальний консенсус стосовно старту переговорів про інтеграцію України, однак до ухвалення остаточного рішення ще буде робота зі столицями.

"Тут є загальний консенсус всіх держав-членів, навіть тих, хто більше виступає за Західні Балкани чи навіть за Грузію. Але всі розуміють, що перед тим, як ухвалювати рішення щодо цих країн, має бути ухвалене рішення щодо України", – зазначила віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час 2nd EU Accession Exchange Forum.

За її словами, стратегія, спрямована на рух порядку денного, показала свою ефективність. Водночас позитивним є прогрес у виконанні семи рекомендацій з боку України. Після доповіді Єврокомісії Україна повинна буде працювати з державами членами індивідуально.

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"І на кожному етапі шляху, кожна держава-член може ставити власні питання, які не обов’язково стосуватимуться семи рекомендацій, щоб збудувати консенсус перед груднем 2023 року", - зазначила віцепрем’єрка.

Стефанішина додала, що наразі ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була, коли Україна тільки прагнула отримати статус кандидата на вступ. Сьогодні ж всі розуміють, що жодне інше рішення не може бути ухвалене, якщо не прийнято рішення щодо нашої країни.

Вступ України до ЄС - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни в Євросоюзі. Вже у червні Україна стала країною-кандидатом.

Цього року Зеленський спрогнозував, що Україна може увійти до Євросоюзу через два роки.

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна майже завершила виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Нещодавно Єврокомісія вперше у своїх прогнозах дала оцінку економічній ситуації в Україні як державі, яка прагне стати членом ЄС.

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