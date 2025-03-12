Дмитро Пєсков наголосив, що Росія чекає на повну інформацію щодо переговорів від американської сторони.

Росія уважно вивчає заяви, які були зроблені за підсумками переговорів США та України в Джидді (Саудівська Аравія). Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, цитують росЗМІ.

За його словами, Кремль очікує, що державний секретар США Марко Рубіо та радник президента США з національної безпеки Майкл Волц "проінформують РФ про деталі переговорів з Україною, які відбулися напередодні".

"Спочатку ми маємо цю інформацію отримати. Також у нас заплановані в ці дні контакти з американцями під час яких ми розраховуємо уже на повноту інформації", - сказав Пєсков.

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Прессекретар Путіна наголосив, що наразі невідомі дата та місце особистих перемовин між президентом РФ і американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, наразі запиту з боку США на розмову політиків не було.

Переговори України та США у Саудівській Аравії - останні новини

Як писав УНІАН, 11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори США і України. Під час зустрічі представники країн досягли важливих домовленостей, а саме припинення вогню, відновлення постачань зброї для України, обмін полоненими та угоди про копалини.

Водночас президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо результатів перемовин у Саудівській Аравії. Він сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню та наголосив, що США зустрінуться із представниками РФ пізніше у вівторок або в середу.

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