За словами Брюс, гіпотетична відмова США від посередництва не означатиме, що Вашингтон не хоче миру або загалом відмовляється допомагати у врегулюванні.

Поки що ситуація не дійшла до того, щоб США вирішили відмовитися від ролі посередника в переговорах щодо України. Про це заявила офіційний представник Держдепу Теммі Брюс.

"Наразі наша позиція залишається тією ж самою. Однак якщо не буде прогресу, це зміниться. І ця зміна стосуватиметься наших дій як посередника. Проте ми ще не перебуваємо в такій точці, рішення щодо цього ухвалюватимуть президент і держсекретар", - повідомила вона в етері телекомпанії Fox News.

При цьому, за її словами, гіпотетична відмова США від посередництва не означатиме, що Вашингтон не хоче миру або загалом відмовляється допомагати у врегулюванні.

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Роль США в переговорах

Раніше Брюс заявляла, що США відмовляються від ролі посередника.

"Методи того, як ми робимо свій внесок, зміняться, - ми не будемо посередниками. Ми, безумовно, як і раніше, прихильні до мирного врегулювання і будемо допомагати і робити все, що можемо. Але ми не збираємося літати по всьому світу за першим покликом, щоб виступати посередниками на зустрічах, тепер це справа двох сторін, і зараз час, коли їм потрібно представити і розробити конкретні ідеї про те, як цей конфлікт закінчиться. Це залежатиме від них", - сказала вона.

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