Подоляк пояснив, що являє собою "реальна переговорна позиція" Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко розкритикував переговори між Росією і США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), назвавши їх форумом для нових російських "ультиматумів".

Як пише The Guardian, Подоляк зазначив: абсурдно, що Москва говорить про мир, вбиваючи українців. Як заявив Подоляк, остання атака зі 176 безпілотників, випущених по Україні (атака у ніч на 18 лютого, за декілька годин до переговорів - УНІАН), показує реальну "переговорну позицію" Росії.

Коментуючи минулі переговори, Подоляк зазначив, що вони не були належним чином підготовлені, додавши, що ці переговори були просто "форумом для нових російських "ультиматумів".

Відео дня

"Заохочення, а не примус, добровільна і дивна відмова від сили на користь бентежного і невмотивованого умиротворення агресора", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що немає сенсу мати "підроблений мир", який призведе до "неминучого продовження війни".

Переговори Росії та США - новини

Переговори в Ер-Ріяді тривали близько 5 годин із невеликою перервою в 15 хвилин.

За підсумками переговорів у США заявили, що погодилися "усунути подразники наших двосторонніх відносин для нормалізації роботи дипломатичних представництв. Обидві сторони також погодилися призначити команди високого рівня для переговорів щодо України.

При цьому держсекретар Рубіо назвав зустріч у Саудівській Аравії "першим кроком довгого і важкого шляху".

Російська сторона заявила, що переговори "пройшли добре" і розмова була "серйозною з усіх питань".

Вас також можуть зацікавити новини: