У РФ назвали переговори "позитивними".

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилися переговори Росії та США, і представники РФ уже похвалилися першими результатами, відзначаючи "позитивну" зустріч.

Так, "позитивними" переговори з американською делегацією назвав керівник РФПІ Кирило Дмитрієв, заявивши, що "дві великі країни не можуть не спілкуватися одна з одною".

Помічник Путіна Юрій Ушаков також сказав, що переговори делегацій Росії та США відбулися непогано, і Росія та США "домовилися враховувати інтереси одна одної".

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За його словами, "була серйозна розмова з усіх питань".

Водночас він сказав, що конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа поки назвати важко, але вона навряд чи відбудеться наступного тижня. Ушаков заявив, що Путін "сам вирішить, коли почнуться контакти зі США щодо України".

Переговори в Ер-Ріяді - заяви Росії

Члени російської делегації під час зустрічі зробили низку інших заяв, зокрема і про Україну. Зокрема, росіяни наполягають, що США втратили через санкції "більше, ніж Росія", а політика Джо Байдена "підірвала довіру до долара". Крім того, кремлівські дипломати запевняють, що політика щодо стримування РФ "провалилася".

На тлі переговорів речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але "фіксацію домовленостей потрібно обговорювати з урахуванням наявної можливості заперечування легітимності Зеленського".

Крім того, прессекретар Путіна заявив, що Росія нібито "орієнтована на мирне розв'язання конфлікту в Україні, на відміну від Європи і минулої адміністрації США".

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