США підготовлено низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, однак остаточних рішень поки що не ухвалено.

Позиція Білого дому щодо розпочатої РФ війни в Україні посилилася і тепер президента РФ Володимира Путіна розглядають як серйозну перешкоду для досягнення миру. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

"Високопоставлені європейські чиновники ведуть переговори з адміністрацією Дональда Трампа про заключний варіант ультиматуму про 30-денне припинення вогню в Україні. У разі відмови президента Росії Володимира Путіна угода передбачає введення нових санкцій", - ідеться в статті.

Зазначається, що плани ще не остаточні й залежать від позиції США, які наполягають на безумовному місячному перемир'ї та відповідальності обох сторін за дотримання прямих переговорів.

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Дипломатична активність навколо закінчення найтривалішого і найкровопролитнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни помітно зросла після серії зустрічей дипломатів США, Європи та України, зокрема в Лондоні та Парижі.

За даними джерел видання, позиція Білого дому щодо війни в Україні посилилася - тепер Путіна розглядають як серйозну перешкоду для досягнення миру.

У Білому домі, за інформацією видання, підготовлено низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, однак остаточних рішень поки що не ухвалено.

Посилення тиску на РФ

Раніше Reuters писав, що про припинення вогню в Україні можуть оголосити в найближчі години або дні. США і Європа закінчують підготовку пропозиції про 30-денне перемир'я. Якщо Москва відмовиться від неї, будуть введені потужні санкції проти Росії.

Джерело видання повідомило, що тривають дискусії про те, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий час для реагування, перш ніж почати вводити санкції. Обидві сторони координують дії щодо пакетів санкцій.

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