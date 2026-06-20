Україна прийняла пропозицію президента Бразилії щодо сприяння мирному врегулюванню, - Reuters

Сторони домовилися спробувати просунутися в реалізації цих ідей і повернутися до обговорення за підсумками.

Президент України Володимир Зеленський погодився на ініціативу президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви щодо сприяння мирному врегулюванню війни Росії проти України. Про це повідомив виданню Reuters радник Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Зазначається, що лідери зустрілися на полях саміту G7 в Евіані та обговорили відновлення дипломатичних зусиль, і саме там Лула запропонував налагодити контакти з постійними членами Радбезу ООН.

"Вони домовилися, що, зокрема, на основі таких ідей і контактів, вони спробують чогось досягти, а потім обговорять результати", - сказав Литвин.

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Сторони домовилися спробувати просунутися в реалізації цих ідей і повернутися до обговорення за підсумками. Раніше посередницькі зусилля, підтримані США, зайшли в глухий кут через вимоги Москви щодо подальших територіальних поступок, на що Київ не йде.

Зеленський закликав президента США Дональда Трампа відновити посередництво та організувати зустріч із Володимиром Путіним, яку Кремль поки що виключає.

Лула зазначив, що раніше Київ не виявляв інтересу до його ініціатив, але тепер погодився - він уже розмовляв з усіма лідерами "п’ятірки" РБ ООН і має намір провести нові переговори.

Мирні переговори - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не погодиться з ситуацією, за якої рішення з питань безпеки та відносин з Росією ухвалюватимуться найбільшими країнами - без участі Польщі.

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