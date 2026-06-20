Трамп ледь не здав Україну Путіну на Алясці: Макрон розкрив деталі

З тих пір російські переговірники використовують термін "дух Анкориджа", щоб сказати, що саме ті домовленості з Трампом, задовольняють Кремль.

Президент США Дональд Трамп ледь не здав Україну російському диктатору Володимиру Путіну під час зустрічі на Алясці у серпні 2025 року.

Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що угода з Путіним передбачала передачу Росії навіть неокупованих українських територій.

"Зустріч між Трампом і Путіним в Анкориджі, де майже уклали угоду, щоб сказати: "Ми віддамо територію України, яка не завойована". Потім ми їдемо делегацією до Вашингтона в серпні, щоб сказати: "Це неможливо, ми намагаємося...". Величезний шлях пройдено. Цей шлях – це перемога українців у їхній спроможності та довірі", - деталізував Макрон.

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Французький президент додав, що європейська делегація відкрила очі президенту США на реальну ситуацію - Україна боролася, а заяви про те, що вона не переживе зиму, виявилися безпідставними.

"Президент США побачив, що все, що йому говорили – що українці програють, що не переживуть зиму – виявилося неправдою, і побачив, що перед ним стоять мужні, винахідливі люди, яких він поважає", – зазначив президент Франції.

"Він побачив, що Росія не дотримується зобов'язань, і що там, де вона казала: "Хочу миру", він зрозумів, що їхній мир - капітуляція України", - Підкреслив Макрон.

Переговори про закінчення війни в Україні

Переговори з РФ про закінчення її війни проти України зайшли в глухий кут. Остання зустріч на цю тему відбулася ще в кінці лютого.

При цьому росіяни вперто наполягають на отриманні всього Донбасу. Кремлівські переговірники не раз заявляли про "дух Анкориджа", який задовольняв всі їхні вимоги.

Український президент Володимир Зеленський вже зазначав, що "складається враження, що сторони говорять про зовсім різні речі". "Росіяни часто говорять про якийсь "дух Анкориджа". І ми можемо лише здогадуватися, що вони насправді мають на увазі ", – заявляв Зеленський.

Насправді "дух Анкориджа" - це пропагандистський термін РФ, яким позначають гіпотетичні кулуарні домовленості та рівень взаєморозуміння, нібито досягнуті між Трампом та Путіним під час їхньої зустрічі на Алясці в серпні минулого року щодо умов завершення війни в Україні.

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