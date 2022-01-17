Колишній прем'єр Швеції Карл Більдт вважає, що Європа перебуває в найнебезпечнішій ситуації з безпекою з початку 1960-х років.

Остання кібератака на українські урядові сайти доповнює картину підготовки Росії до великомасштабної агресії проти України.

Про це колишній прем'єр-міністр Швеції, співголова аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин" Карл Більдт написав у Twitter.

"Схоже, що кібератака на Україну, яку відразу ж побачили, була вчинена для впровадження шкідливого ПЗ, яке за інструкцією в якийсь момент більш-менш знищило б усі системи", - зазначив він.

Читайте такожКібератака на Україну: радник Байдена погрозив Росії відповіддю"Ми перебуваємо у найнебезпечнішій ситуації з безпекою в Європі з початку 1960-х років. Остання кібератака на Україну лише доповнює картину підготовки до великомасштабної агресії проти країни", - вважає Більдт.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 січня було скоєно хакерську атаку на ряд українських урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

У Мінцифри заявили, що мета атаки - не тільки залякати суспільство, а й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора і підірвавши довіру до влади з боку українців. При цьому в міністерстві зазначили, що росіяни можуть вкинути в інфопростір фейки про уразливість критичної інформаційної інфраструктури і про "злив" персональних даних українців, і запевнили, що ці дані надійно захищені.

Після атаки в корпорації Microsoft заявили, що її фахівці виявили шкідливе програмне забезпечення на десятках уражених систем. Ці системи охоплюють кілька державних, некомерційних організацій та організацій, що займаються інформаційними технологіями, всі вони базуються в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: