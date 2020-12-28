Міст підірвали за 10 секунд / скріншот з відео
У китайському місті Чанша, в провінції Хунань, вибухотехніки підірвали старий 760-метровий міст.
Запис підриву опублікував місцевий канал New China TV.
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Міст, у якого закінчився термін експлуатації, неодноразово ремонтували. Попри це, він вже представляв загрозу. У зв'язку з чим було прийнято рішення його підірвати. Заздалегідь поруч з ним був побудований новий міст, яким вже відкрили рух автотранспорту.
За вибухом спостерігали туристи і місцеві жителі. Зі знищенням споруди вибухотехніки впоралися за 10 секунд.
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