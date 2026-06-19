Пекін порадив НАТО 'замислитися над собою' після звинувачень у підтримці Росії

Китайська сторона відреагувала на нещодавні висловлювання генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який заявив, що Росія веде війну за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Китай відреагував на заяви НАТО щодо можливої підтримки Росії у війні проти України. У Пекіні заявили, що не постачають летальне озброєння жодній зі сторін конфлікту та закликали Альянс критично оцінити власну роль у міжнародній безпеці.

Відповідну заяву під час брифінгу зробив офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь. За його словами, Китай дотримується нейтрального підходу до російсько-української війни та не бере участі у постачанні зброї ані Україні, ані Росії.

Представник китайського зовнішньополітичного відомства також наголосив, що Пекін контролює експорт товарів подвійного призначення та діє відповідально щодо міжнародних зобов’язань.

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Окремо китайська сторона відреагувала на нещодавні висловлювання генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який заявив, що Росія веде війну за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї. У відповідь у Пекіні закликали Альянс змінити своє ставлення до КНР, відмовитися від політики конфронтації та "замислитися над власною роллю як спадщиною холодної війни".

Лінь Цзянь заявив, що НАТО варто переглянути свої підходи до забезпечення глобальної стабільності замість перекладання відповідальності на інші держави.

"Настав час, щоб НАТО скоригувало своє хибне уявлення про Китай, перестало провокувати конфронтації, перекладати провину та замислилося над собою як над продуктом холодної війни, над своєю власною роллю у сприянні миру та стабільності у світі", – заявив Лінь Цзянь.

Підтримка Росії з боку Китаю

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз отримав інформацію про можливу участь китайських військових інструкторів у підготовці російських військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України, повідомляє Bloomberg.

Видання The Telegraph зазначає, що Росія суттєво наростила виробництво ударних безпілотників типу "Шахед", і значну роль у цьому відіграють поставки комплектуючих із Китаю. Саме китайські компоненти, зокрема мікрочіпи для навігації та наведення, забезпечують роботу цих дронів.

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