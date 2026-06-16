У ЄС звинувачують Китай у підготовці російських солдатів для війни проти України, - Bloomberg

Пекін залишається важливою економічною опорою для Москви.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Китай навчав російських військових для участі у війні проти України. Як повідомляє Bloomberg, ця заява може ще більше посилити критику Пекіна з боку Брюсселя, який нині розглядає можливість посилення економічного та безпекового тиску на Китай.

"Ми також отримали підтвердження повідомлень про те, що китайські військові проводили підготовку російських військовослужбовців для участі у бойових діях в Україні. Зараз ми ретельно оцінюємо наслідки цієї інформації", - заявила Каллас у понеділок після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

Водночас вона не уточнила, про які саме повідомлення йдеться, і не навела додаткових деталей.

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Зазначається, що минулого місяця агентство Reuters повідомило: наприкінці минулого року китайські військові таємно підготували близько 200 російських військовослужбовців на території Китаю, а частина з них згодом повернулася для участі у бойових діях в Україні.

За даними агентства, яке посилалося на європейські розвідувальні служби та відповідні документи, приховані навчання були присвячені використанню безпілотників. Вони проводилися в межах угоди, підписаної в Пекіні у липні минулого року високопосадовими представниками російських і китайських збройних сил.

У Міністерстві закордонних справ Китаю не надали оперативного коментаря щодо нових заяв. Раніше Пекін уже заперечував інформацію Reuters, назвавши її спробою перекласти відповідальність за війну, зазначає ЗМІ.

Попри заяви про нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну, Китай продовжує залишатися важливою економічною опорою для Москви. Крім того, китайські компанії постачали Росії товари подвійного призначення, зокрема компоненти для безпілотників, що стало підставою для санкцій з боку США та Європейського Союзу.

У понеділок ЄС включив до санкційного списку ще чотири компанії, пов'язані з Китаєм. Йдеться про двох виробників із материкового Китаю та дві судноплавні компанії, зареєстровані в Гонконзі, йдеться у статті. Зокрема, компанії Shenzhen Minghuaxin та Xinxiang Richful Lubricant Additive Company звинуватили у постачанні російським військовим компонентів для дронів і хімічних добавок для мастильних матеріалів. Своєю чергою, гонконзькі Glory Shipping HK Limited і Nord Axis Ltd потрапили під санкції через сприяння транспортуванню та експорту російської нафти. Bloomberg пише:

"Підтримка Росії з боку Китаю суттєво ускладнила відносини між Пекіном і Брюсселем після початку повномасштабної війни у 2022 році. Додатковим джерелом напруги став значний торговельний профіцит Китаю у відносинах із Євросоюзом, через що Брюссель розглядає можливість запровадження нових обмежувальних заходів для скорочення торговельного дисбалансу".

Уже в четвер лідери країн ЄС мають обговорити проблему надлишкових виробничих потужностей Китаю. Наприкінці місяця єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, як очікується, проведе в Брюсселі переговори з міністром комерції КНР Ван Вентао.

Удари РФ по Києву - реакція Китаю

Нагадаємо, після того, як РФ 15 червня завдала удару по Києво-Печерській лаврі, Міністерство закордонних справ КНР закликало сторони "докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту". Зокрема, під час брифінгу речник МЗС Китаю Лінь Цзяньу на прохання представників ЗМІ прокоментувати обстріл лаври сказав, що "у питанні "української кризи" позиція КНР була і залишається "послідовною та чіткою".

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