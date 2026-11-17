Німеччина також надає Україні нові радари повітряного спостереження, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотники.

Німеччина спільно з Норвегією профінансує пакет військової допомоги Україні, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів оборони, повідомляє "Європейська правда". Йдеться про новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL із закупівлі американського озброєння, на який Берлін виділить $300 млн.

"Разом з Норвегією ми робимо це за допомогою ще одного так званого пакета PURL… Ми купуємо у США системи, яких немає в Європі. Це п'ятий пакет, у якому бере участь Німеччина. Цього разу ми виділяємо $300 млн", - заявив Пісторіус.

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За його словами, новий пакет буде спрямований насамперед на посилення української протиповітряної оборони. "Основна увага в пакеті приділяється протиповітряній обороні, особливо керованим ракетам для систем Patriot 2 і 3", - наголосив міністр.

Крім того, він повідомив, що Німеччина готує інтеграцію ракет IRIS-T у системи протиповітряної оборони NASAMS, які постачаються з Норвегії в Україну, - ця робота вже триває.

Також Німеччина надає Україні нові радари повітряного спостереження, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотники.

Пісторіус зауважив, що необхідність посилення української ППО пов'язана з російськими атаками на цивільну інфраструктуру напередодні зими.

Patriot для України

Як повідомлялося, раніше Пісторіус зазначав, що Німеччина не може передавати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, оскільки це створює загрозу критичного ослаблення її власної системи ППО.

Водночас видання "Радіо свобода" зазначало, що процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет для ЗРК Patriot досі заблокований у Пентагоні. Згідно з даними джерел, документи для видачі ліцензії досі не оформлені, попри повідомлення про те, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та голова Пентагону Піт Гегсет погодили це питання ще в жовтні.

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