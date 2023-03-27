За даними журналістів, після початку повномасштабної війни багато російських вузів втратили десятки викладачів.

З Росії після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну почали масово виїжджати відомі вчені.

Журналістам з видання "Проект" вдалося встановити імена 28 вчених, які залишили РФ після початку війни. Серед них - академік РАН, президент Московського математичного товариства Віктор Васильєв, член-кореспондент РАН Юрій Ковальов, професори РАН Сергій Попов та Олександр Марков.

"Проект" підкреслює, що виїхали фахівців набагато більше. Зокрема, тільки організація Scholars at Risk вивезла з Росії 200 осіб, а ще 62 вченим допоміг виїхати німецький фонд Олександра фон Гумбольдта. Крім того, в телеграм-чатах для вчених, які потребують релокації, зараз перебувають більше шести тисяч осіб.

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Також, за даними журналістів, після початку повномасштабної війни багато російських ВНЗ позбулися десятків викладачів. Зокрема, в одному з підрозділів вищої школи економіки — інституті гуманітарних історико-теоретичних досліджень — звільнилося 60% співробітників, розповів "Проекту" екс-директор підрозділу Олексій Плешков.

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