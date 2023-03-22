Російська влада посилює репресії проти населення. Поки під них потрапляють в основному ті, хто чимось виділяється із загальної маси.

У Росії почали кримінальне переслідування блогерів-мільйонників, які втекли за кордон. Формально, їх переслідують за податкові злочини, пише The Moscow Times.

Так, Слідчий комітет РФ почав проводити обшуки і заводити кримінальні справи щодо цілої групи блогерів, які стали популярними в Youtube і Instagram.

Зокрема силовики взялися за засновника бізнес-клубу "Трансформатор" Дмитра Портнягіна, що має 1,5 млн підписників, автора "Марафону бажань" Олену Бліновську, у якої 5,3 млн підписників і Олександра Мітрошина з 4,2 млн підписників.

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Відомо, що всі вони встигли втекти з Росії. Бліновська – до Японії, Портнягін і Митрошина - в Дубай. Слідком підозрює їх у несплаті податків та виведенні коштів за кордон.

Репресії в Росії

Рік тому в Росії ухвалили спеціальні закони, які забороняють критикувати російське вторгнення в Україну та російську армію зокрема. Нещодавно російська влада вирішила посилити покарання за такі "злочини".

Самі росіяни, схоже, тільки раді появі системних репресій в їхній країні. Так, нещодавно стало відомо, що в Курську шкільного вчителя віддали під суд за доносом учнів. Він негативно висловився про війну.

Після серії кримінальних справ проти вчених, яких влада звинуватила в держзраді, в російських наукових інститутах вирішили перевіряти своїх співробітників на благонадійність. Вимагають звітувати, хто з ким живе.

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