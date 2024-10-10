Будівництво підводного човна поки що перебуває на ранніх стадіях.

Північна Корея (КНДР) могла почати будувати нову субмарину. І вона може працювати на ядерному паливі, пише The War Zone з посиланням на розвідку Південної Кореї.

"Виявлено часткові ознаки, які, судячи з усього, є початком будівництва підводного човна", – йдеться у звіті Агентства військової розвідки Південної Кореї.

Поки що достеменно невідомо, чи йдеться про будівництво субмарини на ядерному паливі. Причина полягає в тому, що проєкт перебуває на ранніх стадіях.

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Один із представників південнокорейського розвідувального відомства розповів агентству Yonhap, що роботи з будівництва підводного човна зафіксували в північно-східному районі Сінпо – імовірно, на заводі підводних човнів у Понгде. Зазначається, що цей підводний човен був значно більшим, ніж ті, які раніше представляла Північна Корея. Його тоннаж та інші деталі можуть бути встановлені пізніше – у міру будівництва об'єкта.

"Оцінка південнокорейських військових про те, що новий підводний човен може бути атомним, ґрунтується, мабуть, на його розмірах, оскільки наразі немає публічних доказів того, що Північна Корея розробила відповідний ядерний реактор для такого човна. Проте керівництво Пхеньяна робило заяви про те, що будівництво підводного човна з ядерною силовою установкою планується", – пише The War Zone.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин ще в січні 2021 року заявляв, що "проєкт нового атомного підводного човна досліджено, він перебуває на етапі остаточної перевірки". Тоді він наголосив, що проєктні роботи щодо різних видів зброї та датчиків уже завершено.

Виробництво озброєння в КНДР

Південнокорейський законодавець Лі Сонг Квен заявив, що Північна Корея може виготовити двозначну кількість ядерних боєголовок. У КНДР є достатньо плутонію та урану для досягнення цієї мети.

Крім того, в КНДР випробовують нові БПЛА. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що Пхеньян міг отримати від Москви технології на виготовлення дронів типу "Ланцет". І ці дрони можуть стати проблемою не тільки для Південної Кореї, а й для Японії, а також інших країн регіону, каже експерт.

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