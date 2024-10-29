Очевидною відповіддю США на такі тенденції було б масоване нарощування тактичних ядерних озброєнь, але це небезпечно.

Після холодної війни США вивезли майже всі тактичні боєголовки з Європи, залишивши близько 100 у п'яти європейських країнах-союзниках. І після цього Вашингтон зменшив акцент на ядерній зброї в цілому, інвестуючи в стримування за рахунок переваги в звичайних озброєннях. Про це пише оглядач Bloomberg Андреас Клут.

"Ця перевага в звичайних озброєннях призвела до зміни ситуації, що склалася під час холодної війни. Тепер саме Росія слабша в неядерних озброєннях, в той час як в Україні на карту поставлено більше, ніж у США", – наголосив він.

Натомість Росія, Китай і КНДР мають іншу позицію в цьому питанні. КНР стрімкими темпами нарощує свою армію, флот і військово-повітряні сили. Крім того, Пекін працює над збільшенням ядерного арсеналу, хоча й знає, що може програти США у війні за Тайвань.

Відео дня

Щодо Північної Кореї, то в Пхеньяна немає шансів у звичайній війні проти об'єднаних сил Південної Кореї і США. І лідер КНДР Кім Чен Ин повинен розуміти, що поразка означатиме його власну смерть, пише оглядач.

"Звідси і брязкання ядерною зброєю з боку Путіна після його вторгнення в 2022 році. Так само і Кім, який буквально днями знову попередив, що Північна Корея "без вагань застосує всі наявні у неї ударні сили, включно з ядерною зброєю", якщо її суверенітет буде порушено. Доктрина Кіма також включає "несподівану другу місію", яку експерти тлумачать як можливе превентивне застосування", – йдеться в колонці Андреаса Клута.

При цьому Китай зрозуміти складніше. Це єдина країна, яка незабаром може зрівнятися зі США у звичайних збройних силах, особливо коли бойові дії відбуваються в її власних водах і навколо них. Військово-морський флот Китаю вже є найбільшим за кількістю кораблів. До того ж, КНР – єдина в світі держава, яка має давню політику не застосовувати ядерну зброю першою.

Та попри це, Китай швидко нарощує і диверсифікує свої ядерні запаси і технології запуску. У запасах країни вже налічується 500 боєголовок, і Пекін планує подвоїти цю кількість до 2030 року. У наступному ж десятилітті КНР прагне досягти паритету зі США і Росією в наступному десятилітті:

"Однією з цілей, схоже, є можливість використовувати ядерну зброю в конфлікті з США щодо Тайваню, не побоюючись, що Вашингтон може завдати удару і знищити решту китайського арсеналу".

Показово, що Китай, Росія і Північна Корея інвестують в тактичні боєголовки і ракети, які наразі відіграють лише незначну роль у витратах США. Росія має приблизно в 10 разів більше таких озброєнь, порівняно зі Штатами. Це свідчить про те, що Росія хоче мати можливість запустити одну бомбу, щоб шокувати Америку і змусити її відступити, а потім, у разі звичайного контрудару США по російських військах, скинути інші. У найгіршому випадку Росія і, можливо, Північна Корея можуть об'єднатися, щоб випробувати США одразу в двох місцях, пише колумніст.

Очевидною відповіддю США на такі тенденції було б масоване нарощування тактичних ядерних озброєнь. Але це небезпечно: експерти побоюються, що наявність більшої кількості "малих" бомб може заплутати супротивників і створити спокусу застосувати боєголовки, виходячи з ілюзії, що подальшою ескалацією можна буде раціонально керувати. Це майже напевно неможливо, наголошує оглядач:

"Після будь-якого запуску ворог повинен буде протягом декількох хвилин вирішити, чи буде удар звичайним, ядерним, але обмеженим, чи ядерним і екзистенціальним. Це визначатиме його відповідь. Це безумство".

Для Білого дому і Пентагону не існує хороших рішень щодо цих приголомшливих небезпек, наголошує Клут. Це не просто питання вибору між тим, щоб будувати більше ядерних боєголовок, демонструвати "силу", і тим, щоб не вдаватися до ескалації, сподіватися на контроль над озброєннями. Обидва шляхи мають свої ризики.

"І все ж є підстави для надії. Жодна країна не хоче першою застосувати ядерну зброю. Лідери зроблять це лише тоді, коли побоюватимуться, що їхній власний режим або життя опиняться під загрозою. Коли США стикаються з такими супротивниками – слабшими, але ядерно озброєними - вони повинні вести обмежені війни, з мінімальними, а не нищівними перемогами, і без жодних розмов про зміну режиму. Можливо, контрінтуїтивно. Але розумно", – резюмував Андреас Клут.

Нова "вісь зла"

Західним країнам потрібно активно готуватися, щоб протистояти альянсу Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю. Це хоч і не тісно скоординований альянс, але три країни мають ядерну зброю, пише в колонці для WP завідувач кафедри політекономії в Американському інституті підприємництва Ніколас Еберштадт.

Він також згадав про залучення військ КНДР до війни РФ проти України. За його словами, яким би чином не розвивалася війна в Україні, розгортання північнокорейських сил для підтримки атаки на західну демократію так далеко від Пхеньяну має принести Вашингтону розуміння нової політики після холодної війни.

Вас також можуть зацікавити новини: