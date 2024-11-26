Вступ військ КНДР у війну загрожує не лише Україні, - Блінкен

За його словами, посилення допомоги від США стало відповіддю на дії Пекіну.

Залучення військ КНДР до війни проти України викликає серйозне занепокоєння у всіх членів G7, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Під час прес-конференції в Італії він повідомив, що збільшення допомоги Україні здійснюється і для зміцнення її оборони на сході, і в якості реагування на появу північнокорейських військ. За словами Блінкена, це має вплив не лише на Україну, а й безпеку Європи та Індо-Тихоокеанського регіону:

"Відносини між Росією і Північною Кореєю - це вулиця з двостороннім рухом. Ми бачимо, що Північна Корея зараз робить для Росії в Україні, вводячи війська, але ми також уважно дивимося на те, що Росія робить і може робити для Північної Кореї, в тому числі потенційно посилюючи її ракетний і ядерний потенціал".

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