Росія прагне уникнути нової хвилі мобілізації, а Північній Кореї потрібна іноземна валюта.

Взаємна вигода Росії та Північної Кореї на цьому етапі війни проти України є тимчасовою. Професор історії та міжнародних відносин Університету Кукмін у Сеулі Андрій Ланков назвав "досить правдоподібним", що Північна Корея може відправити свої війська на фронт в Україні, пише DW.

На його переконання, російський правитель Володимир Путін, ймовірно, прагне уникнути нової мобілізації в Росії, тому використовувати іноземні сили для підкріплення.

"Якщо поглянути на це з російської точки зору, Путін веде війну, яка загалом популярна в Росії, але лише за однієї умови, що більшість населення не бере участь у бойових діях і його повсякденне життя не страждає через війну", - підкреслив Ланков.

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Російська армія зараз відчуває дефіцит піхотних сил, і поповнити ці ряди за допомогою солдатів з Північної Кореї виглядає привабливим варіантом для Кремля. Пхеньян, у свою чергу, шукає фінансової вигоди. Ланков каже:

"Зараз рядовий російської армії отримує 2000 доларів (приблизно 1840 євро) на місяць плюс бонус за вступ, який може досягати 20 000 доларів. Якщо Північна Корея отримує половину цієї суми за кожного наданого солдата, тоді Пхеньян буде дуже радий".

Окрім грошей, Пхеньян зацікавлений в отриманні передових технологій, що є ще однією мотивацією для співпраці. "Деякі доведеться надати у вигляді передових технологій, яких Північ хоче, але не може отримати. Зазвичай Росія ніколи не погодиться надати подібні технології такій нестабільній країні, як КНДР, але вона не має вибору", - сказав він.

Третім мотивом для Північної Кореї є прагнення отримати бойовий досвід у сучасному конфлікті. "Це сучасний конфлікт між двома передовими військовими державами протягом тривалого періоду часу. Світ не бачив подібного конфлікту протягом 80 років, і Північна Корея хоче отримати досвід ведення такого роду війни", - додав Ланков.

Однак, за його словами, співпраця буде короткостроковою. "Це підніме відносини на новий рівень, але лише на певний час. Після завершення бойових дій в Україні все повернеться до місця, де було раніше, і все буде як завжди", - підсумував він.

Солдати з КНДР в російській армії

Як заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні РФ проти України. Очікується, що Російська Федерація відправить військових з Північної Кореї на поле бою у Курську область.

Солдати Північної Кореї проходять підготовку перед відправкою на лінію фронту в Україні на Далекому Сході Росії.

18 жовтня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що близько 11 тис. північнокорейських військових проходять підготовку на сході Російської Федерації. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.

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