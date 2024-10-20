Супутник зафіксував переміщення військ КНДР в Росію (фото)

Марта Гичко

Супутникове підтвердження надійшло від Південної Кореї. Зображення отримали із супутників, контрольованих урядом та військовими.

Південна Корея опублікувала супутниковий знімок розміщення північнокорейських військ у Росії.

Як повідомляє Yonhap, Північна Корея вирішила відправити близько 12 тис. військових до Росії задля участі у війні проти України. 1 500 спецпризначенців КНДР вже розміщено у російському Владивостоці.

Видання зазначає, що Південна Корея уважно відстежує рухи КНДР за допомогою супутників уряду та військових на тлі зростаючих припущень щодо поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

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Солдати з КНДР в російській армії

Як заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні РФ проти України. Очікується, що Російська Федерація відправить військових з Північної Кореї на поле бою у Курську область.

Солдати Північної Кореї проходять підготовку перед відправкою на лінію фронту в Україні на Далекому Сході Росії.

18 жовтня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що близько 11 тис. північнокорейських військових проходять підготовку на сході Російської Федерації. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.

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