'Погана міна': Лавров пригрозив США 'відповіддю' за допомогу ЗСУ (відео)

Очільник російського МЗС впевнений, що українці не змогли б атакувати російські об'єкти без допомоги США,

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив США "відповіддю" за сприяння ударам ЗСУ по Криму та окупованих територіях.

Як заявив Лавров у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, "без прямої участі США" Україна не могла б здійснювати атаки на російські військові об'єкти на окупованих територіях.

"Без прямої участі США у наведенні, в підготовці даних зі супутників ці ракети (випущені ЗСУ - УНІАН) нікуди б не полетіли б. Це відомий факт. Американці, НАТОвці продовжують казати: "Ми в жодному разі не воюємо з Росією". Це погана міна при поганій грі. Що стосується нашої реакції, президент (диктатор Володимир Путін - УНІАН) сказав, що ми будемо реагувати. Я думаю, в найближчому майбутньому ви про це дізнаєтесь", - заявив Лавров.

Інші погрози росіян

Нагадаємо, заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що знайшов "докази участі Заходу у війні проти Росії". За його словами, Україна нібито оголосила, що "погоджувала будь-які удари по всьому російському, наприклад по Криму".

Він вважає, що це юридично значущий доказ "співучасті Заходу у війні проти Росії на боці держави Степана Бандери". Медведєв також пригрозив країнам НАТО і додав, що "пророцтво апокаліпсису все ближче".

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