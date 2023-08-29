Крім того, він додав кілька цитат про історію, релігію та смерть.

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв влаштував новий психічний припадок, заявивши, що знайшов "докази участі Заходу у війні проти Росії".

Як заявив Медведєв у Telegram, Україна нібито оголосила, що "узгоджувала будь-які удари по всьому російському, наприклад по Криму".

"Якщо це правда (а сумніватися нині немає причин), це прямий юридично значущий доказ співучасті Заходу у війні проти Росії на боці держави Степана Бандери. Рафінований casus belli (військовий інцидент - УНІАН) і для Росії можливість діяти в рамках jus ad bellum (права війни - УНІАН) проти всіх і кожного в країнах НАТО. Сумно, на жаль. Пророцтва Апокаліпсису все ближче", - написав опальний політик.

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На завершення своєї маячні Медведєв додав кілька рандомних цитат, зокрема Хрущова, Леніна та з Одкровення:

"У ті дні люди шукатимуть смерті, але не знайдуть її; побажають померти, але смерть втече від них" (Об'явлення. 9:6);

"Нас пам'ятають, поки ми заважаємо іншим" (В.І.Ленін);

"Подобається вам чи ні, але історія на нашому боці. Ми вас поховаємо". (Н.С.Хрущов).

Що ще говорив Медведєв

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв - топ-блазень Кремля, який ледь не щодня видає дивакуваті "сенсації" та погрози. 30 липня він заявив, що Росії "довелося б" піти на використання ядерної зброї, якби наступ України вдався і вона звільнила захоплені Росією території.

Медведєв не вперше прямо погрожує застосувати ядерну зброю. Наприклад, у березні він "застерігав" Україну від спроб деокупувати Крим. Пізніше він заявляв, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем.

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