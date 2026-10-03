У Путіна пригрозили 'ударами відплати' по Києву та рекомендували всім покинути місто

Ті дипломати та делегації, які не дослухаються до попередження, будуть самі винні, якщо з ними щось трапиться.

Міністерство закордонних справ (МЗС) РФ рекомендувало іноземним громадянам та дипломатам, які перебувають у Києві, покинути українську столицю і взагалі не приїжджати в Україну.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ. Підлеглі Сергія Лаврова опублікували рекомендацію й для українців. Їм порадили не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

У своїй заяві російське МЗС зазначило, що російські військові "продовжують вий та систематичний спосіб завдавати послідовних ударів по об’єктах військового призначення в Києвіу та інших українських містах" нібито у відповідь на "терористичні дії" України.

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Відомство Лаврова наголосило, що видає таке попередження вже не вперше, але ось біда – до нього ніхто не прислухається. Там навіть детально зазначили, що надсилали попередження не їхати в Україну цілій низці країн, зокрема США, Великій Британії, країнам Євросоюзу, Норвегії, Швейцарії.

"Констатуємо, що не всі прислухалися до цих застережень і свідомо наражають свої життя на смертельну небезпеку. У Києві працюють багато посольств..., з візитами прибувають іноземні офіційні особи", – заявили в МЗС РФ і додали, що російська армія продовжуватиме завдавати "масованих ударів відплати".

"МЗС Росії вкотре застерігає іноземних громадян, зокрема персонал дипломатичних місій, від перебування в Україні та поїздок... Відповідальність за можливі негативні наслідкицілком і повністю лежить на тих, хто ігнорує це попередження", – йдеться в заяві.

Ситуація в Києві: новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 жовтня, речник МЗС України Георгій Тихий повідомив журналістам, що іноземні дипломатичні місії, які базуються в Києві, не надсилали жодних повідомлень про бажання перенести посольства з Києва в інші міста.

За його словами, невідомо, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. При цьому він додав, що в МЗС не отримували жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипломатичних місій про плани кудись переїжджати.

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