Це сигнал не тільки для США, а й для ЄС.

Україна цього тижня провела пресконференцію, на якій виступили два захоплених у полон бійці з Китаю. Як пише CNN, хоча виставляння військовополонених перед репортерами і камерами новин може сприйматися як порушення міжнародного гуманітарного права, проте Київ явно вирішив, що будь-який репутаційний збиток буде переважений вигодами від цієї дії.

"Імовірно, аргумент полягав у тому, що надання їм трибуни для виступу має більше значення, ніж захист їх "від образ і суспільної цікавості" - те, що, на думку Міжнародного комітету Червоного Хреста, включає в себе захист від ЗМІ", - пише видання.

Як нагадує CNN, Україна вже проводила пресконференції за участю військовополонених, зокрема за участю комбатантів із Непалу та кількох африканських країн, однак її рішення надати трибуну китайським військовополоненим є доволі незвичним.

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Однак, як зазначає видання, Київ намагається скористатися моментом і взяти гору в боротьбі з Москвою за вплив на президента США Дональда Трампа.

Вашингтон приділяє велику увагу Китаю, який дехто в Білому домі вважає головним глобальним противником Сполучених Штатів і проти якого адміністрація запроваджує дедалі вищі тарифи на імпорт. І тому Україна явно зацікавлена в посиленні всього, що вказує на те, що підтримка Росії з боку Китаю може бути не тільки дипломатичною та економічною, наголошується в статті.

Однак, можливо, Київ посилає сигнал не тільки США, а й Європі.

Так, Андерс Пак Нільсен із Королівського данського оборонного коледжу вважає, що Київ також стурбований нещодавніми спробами Європейського Союзу налагодити стосунки з Китаєм на тлі протистояння торговельній війні Трампа.

"Раптово здається, що у європейців і китайців є потенціал знайти спільну мову і з інших питань", - сказав Нільсен.

Тож, вочевидь, Україна зробила цей політичний хід, щоб справді підкреслити наявність китайських бійців у російській армії, додав він.

Саме так це сприйняв і сам Пекін.

"Ми закликаємо відповідні сторони правильно і тверезо розуміти роль Китаю і не допускати безвідповідальних висловлювань", - заявив офіційний представник МЗС Лінь Цзянь.

Так, один із них розповів, що мав роботу в Китаї, але втратив її під час пандемії коронавірусу, тому вирішив знайти підробіток. За його словами, з російським рекрутером він спочатку говорив про роботу реабілітолога для поранених військових, а коли потрапив до Москви, то зрозумів, що не має іншого вибору, окрім як іти воювати. Йому обіцяли 200-250 тисяч рублів на місяць.

Полонені додали, що китайських громадян вербують за допомогою популярних соцмереж - зокрема TikTok.

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