Командиром китайців був росіянин, але спілкувалися вони жестами та знаками.

Двоє полонених китайських громадян – Ван Гуанцзюнь та Чжан Ренбо, які воювали на боці РФ та потрапили в полон на Донеччині, розповіли про службу у лавах окупантів. Вони запевняють, що від їхніх рук українці не гинули.

"Військовий, який взяв в полон, був першим військовим, якого я побачив", – заявив Ренбо на пресконференції, передає кореспондент УНІАН

Командиром китайців був росіянин, але, за їх словами, спілкувалися вони з ним рідко.

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"Росіяни не те, щоб ставилися погано, але трималися осторонь. Але були і такі, які ставилися дружньо", – заявили китайці.

Водночас Гуанцзюн розповів, що куди стріляти, їм пояснювали жестами. Також знаками показували, що робити, і що український командир після захоплення в полон врятував від російських обстрілів:

"Ми в українському бліндажі потрапили під обстріл. Імовірно, це була хімічна зброя, оскільки не було чим дихати. А український командир казав, що робити, як ховатися, як врятуватися від цього газу".

Зі свого боку, Ренбо сказав, що потрапив у полон після того, як пішов із росіянином на бойове завдання. За його словами, їх атакували дрони та поранили росіянина. В певний момент поранений напарник кудись пішов, і Ренбо його не дочекався, а потім вже побачив українського військового.

Крім того, китайці розповіли, що якихось інструкцій щодо поводження в полоні росіяни не надавали.

"Єдине, навіювали думку громадянам, що ви можете в полоні померти дуже жорстокою смертю", – заявили полонені.

Вони запевнили, що їхні дії не мають відношення до позиції уряду їхньої країни, адже воювали проти України вони з власних міркувань та інтересів.

Водночас Гуанцзюнь звернувся до співгромадян, які хочуть воювати за Росію, та закликав не робити цього:

"Не варто цього робити. Все, що ми почули від росіян – не правда. Виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка".

Китайські полонені: інші новини

Як відомо, днями на Донеччині українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці РФ у її війні проти України.

14 квітня полонені розповіли, як потрапили на війну. Зокрема, Гуанцзюнь за допомогою перекладача сказав, що мав роботу в Китаї, але втратив її під час пандемії коронавірусу, тому вирішив знайти підробіток. За його словами, з російським рекрутером він спочатку говорив про роботу реабілітолога для поранених військових, а коли потрапив до Москви, то зрозумів, що в нього немає іншого вибору, окрім як іти воювати.

Ренбо заявив, що "спершу вирушив до Росії подорожувати, а потім вирішив підзаробити грошей". Він зазначив, що нібито домовлявся працювати на будівництві.

Полонені додали, що китайських громадян вербують за допомогою популярних соцмереж – зокрема TikTok.

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