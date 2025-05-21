Він пояснив, якою бачить роль Польщі.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск вчергове підтвердив, що Варшава не має наміру відправляти свій військовий контингент в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю TVP Info, коментуючи слова спеціального посланника президента Сполучених Штатів Америки по Україні Кіта Келлога про те, що Польща може долучитись до "сил стримування". За словами Туска, його країна має зосередитися на логістиці та охороні кордону з Російською Федерацією і Білоруссю:

"Ми не будемо відправляти польські війська в Україну. Наша думка полягає в тому, щоб охороняти кордон з Росією і Білоруссю та організувати центр передачі зброї і допомоги Україні".

Європейські миротворці на війні в Україні

Як відомо, на початку повномасштабної війни можливість відправки іноземних армій в Україну навіть не обговорювалася, але згодом цю тему порушив президент Франції Еммануель Макрон.

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Тоді французький лідер сказав, що Париж не має "нічого виключати", тому треба бути готовими розглянути відповідне прохання України, якщо ситуація на фронті стане критичною.

Більшість лідерів країн ЄС одразу дистанціювалися від ідеї введення військ, однак деякі країни обережно її підтримали. Зокрема, вони висловили готовність обговорювати відправку своїх інструкторів в Україну.

Згодом Франція та Велика Британія створили "коаліцію охочих", демонструючи новому президенту США Дональду Трампу, що європейські лідери готові обговорювати можливість відправки миротворців, які б забезпечили порядок на майбутній лінії розмежування в Україні.

Нещодавно Лондон та Париж відправили в Україну свої військові делегації, питання можливої відправки миротворців все ще перебуває на стадії обговорення.

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