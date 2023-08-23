Маріуш Блащак заявив, що рішення прийнято у відповідь на "загрози, що випливають з агресивної політики Росії".

Польська влада продовжує нарощувати військовий контингент і зміцнювати безпеку країни на тлі війни в Україні. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про формування нової групи спецназу в підрозділі "Формоза" для охорони енергетичної інфраструктури на Балтиці.

"Створення нової групи є відповіддю на сучасні військові та невійськові загрози, пов'язані з функціонуванням найважливіших об'єктів польської інфраструктури -газового порту в Свіноуйсьце і газопроводу Baltic Pipe", - сказав він.

Блащак уточнив, що рішення прийнято у відповідь на "загрози, що випливають з агресивної політики Росії".

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"Ми повинні враховувати можливість різних провокацій", - підкреслив міністр і закликав поляків активніше вступати до лав армії, в тому числі у війська спецпризначення.

Ситуація в Польщі - подробиці

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Білорусі найманців перекинули в бік Сувальського коридору. Чиновник попереджав, що "вагнерівці" можуть вчинити провокації.

Польська влада вирішили закрити "Брестські ворота" (інша назва - коридор) американською технікою - танками Abrams і вертольотами Apache.

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