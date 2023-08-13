Польській стороні потрібні американські гвинтокрили Apache.

Польська влада вирішила закрити "Брестські ворота" (інша назва - коридор) американською технікою - танками Abrams і вертольотами Apache.

Apache разом з Abrams створять заслін, який закриє "Брестський коридор", розповів міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час інтерв'ю TVP Info. "Наступного тижня ми очікуємо рішення Конгресу США про прийняття нашого запиту щодо вертольотів Apache", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, наприкінці січня Маріуш Блащак говорив, що навесні поточного року Польща отримає перші з 250 танків Abrams, які були замовлені в американської сторони. Міністр оборони зазначав, що їх використовуватимуть для захисту "Брестського коридору".

Відео дня

Важливі новини Польщі - що потрібно знати про загрозу з Білорусі

З Росії у липні почали масово перекидати до Білорусі членів російської приватної військової компанії "Вагнер" після того, як найманці наприкінці червня нібито влаштували бунт у РФ.

На білоруську територію прибули понад 10 колон найманців, у складі деяких була бронетехніка.

Наприкінці липня псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився російському диктатору Володимиру Путіну, що члени ПВК нібито "рвуться на екскурсію" до Польщі.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Білорусі найманців перекинули у бік Сувальського коридору. Чиновник попереджав, що "вагнерівці" можуть вчинити провокації.

Довідка УНІАН. "Брестським коридором" називають ділянку землі шириною близько 80 кілометрів, яка знаходиться на польсько-білоруському кордоні між двома річками - Нарва і Західний Буг.

Сувальський коридор - це умовний коридор з білоруською землі вздовж кордону Польщі та Литви до Калінінградської області Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: