Уже більше половини огорожі було зведено. Цивілізований світ продовжує відмежовуватися від терористів.

Сухопутний паркан на кордоні між країнами Європейського союзу з Російською Федерацією і Білоруссю невдовзі досягне позначки в 960 миль (1545 кілометрів). Як повідомляє Washington Post, зведення огорожі продовжується прогресивними темпами.

Найбільше з усіх постаралася Литва. Балтійська країна побудувала 502 кілометри огорожі на кордоні з Білоруссю, а також 45 кілометрів на межі з Калінінградською областю Росії.

Також виділяється Варшава. Поляки звели 187 кілометрів огорожі на кордоні з Білоруссю, а також розпочали будівництво паркану протяжністю в 209 кілометрів поблизу Калінінградської області. До кінця 2023-го року проект має бути завершений.

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Латвія побудувала 130 кілометрів паркану з Росією і Білоруссю, а у планах - збільшити огорожу ще на 167 кілометрів. Зокрема акцент Рига зробила на кордоні з білорусами. А ось у естонців поки планів побудови паркану немає: їм вистачає наявних 105 кілометрів.

Найбільший кордон у Європейському союзі з Росією має Фінляндія – майже 1300 кілометрів. Всю смугу фіни поки не планують закривати, однак уже розпочали будівництва та випробування перших майже 200 кілометрів паркану.

Найменший кордон із огорожі з Росією серед країн з ЄС має Норвегія – всього 200 метрів. Цей паркан розташований поблизу пункту пропуску Стурскуг.

Сусіди Росії і Білорусі намагаються відгородитися від них парканом

Наприкінці лютого Фінляндія розпочала зведення тестового паркану на кордоні з Росією протяжністю в три кілометри. Спочатку фіни хочуть випробувати його функціональність, а потім вже будувати огорожу на довшу дистанцію. Загалом Гельсінки хочуть витратити на організацію цього проекту близько 139 мільйонів євро.

Влітку 2022-го року Польща повідомила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Висота загорожі складає більше п’яти метрів.

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