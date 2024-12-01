Наплив воєнних мігрантів збільшив польський ВВП на 0,7-1,1%.

Думка про те, що українські біженці живуть за кошти польських платників податків, є хибною. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів експерт компанії Deloitte Александр Лашек.

За його словами, вже після півтора року перебування в Польщі більшість українських біженців утримувала себе самостійно. Йдеться як про найманих працівників, так і про підприємців. Водночас 80% воєнних мігрантів мали роботу в Польщі або дистанційно працювали в Україні.

"Ступінь економічної інтеграції був дуже швидкий. Цьому сприяло те, що середньостатистичний біженець, який приїхав до Польщі, був висококваліфікований, зокрема, у порівнянні з попередньою хвилею міграції. Але на початку вони були змушені працювати на посадах, нижчих від рівня своєї кваліфікації", - зазначив експерт.

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Також він спростував міф про те, що біженці з України дорого обходяться польській економіці. Так, за даними Євростату, на кінець вересня 2024 року у Польщі перебувало майже 980 тисяч українських біженців. При цьому податки, які платять мігранти, перевищують початкову допомогу, яку вони отримали від держави, каже Лашек:

"Ми оцінили, що наплив воєнних мігрантів збільшив польський ВВП на 0,7-1,1%. Цей наплив біженців допоміг польській економіці. ... Якщо глобально говорити про біженців, то однозначно від їхньої появи на польському ринку виграли польська економіка, польські платники податків і польські підприємці".

Також, за даними видання, не підтвердилась інформація, що українці забирають у поляків роботу. Зокрема, у Спілці українських підприємців кажуть, що Польща – країна з найменшим у Європі безробіттям. Так, за даними Головного управління статистики держави, на кінець серпня 2024 року рівень безробіття становив 5%, у центрах зайнятості є запити на майже 80 тисяч вакансій.

Українські переселенці в Польщі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, майже 80% українців в Польщі працюють або шукають роботу. При цьому частка громадян України, які декларують намір оселитися в Польщі на постійне проживання, не зростає.

Водночас експерти відзначають високу професійну активність українців на польському ринку праці.

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