Кірбі заявив, що законопроєкт про допомогу потрібно лише винести на голосування.

Білий дім закликав якомога швидше винести на обговорення Палати представників питання допомоги Україні та Ізраїлю.

"Нам не потрібні були нагадування про те, що відбувається в Україні. Але минула ніч, безумовно, значно підкреслює загрозу, з якою стикається Ізраїль у дуже, дуже складному сусідстві", - цитує радника Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джона Кірбі Axios.

За його словами, Палаті представників лише потрібно ухвалити і поставити на голосування законопроєкт про іноземну допомогу.

Відео дня

"Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести його на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе - чого він явно потребує, - а й Україна також", - підкреслив Кірбі.

Війна на Близькому Сході: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку місяця Іран заявив, що Ізраїль завдав удару по його консульству в Дамаску, убивши командира підрозділу "Аль-Кудс" КВІР.

У ніч на 14 квітня Тегеран заявив про "удар відплати" по Ізраїлю, атакувавши країну дронами-камікадзе і ракетами. В Армії оборони країни сказали, що збити вдалося 120 балістичних і 30 крилатих ракет, а також понад 170 безпілотників. Збивати їх допомагали США та Йорданія.

Нагадаємо, що ухвалений Сенатом законопроєкт про підтримку на суму 95 мільярдів доларів передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Вас також можуть зацікавити новини: