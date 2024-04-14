Білий дім закликав якомога швидше винести на обговорення Палати представників питання допомоги Україні та Ізраїлю.
"Нам не потрібні були нагадування про те, що відбувається в Україні. Але минула ніч, безумовно, значно підкреслює загрозу, з якою стикається Ізраїль у дуже, дуже складному сусідстві", - цитує радника Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джона Кірбі Axios.
За його словами, Палаті представників лише потрібно ухвалити і поставити на голосування законопроєкт про іноземну допомогу.
"Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести його на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе - чого він явно потребує, - а й Україна також", - підкреслив Кірбі.
Війна на Близькому Сході: що відомо
Як повідомляв УНІАН, на початку місяця Іран заявив, що Ізраїль завдав удару по його консульству в Дамаску, убивши командира підрозділу "Аль-Кудс" КВІР.
У ніч на 14 квітня Тегеран заявив про "удар відплати" по Ізраїлю, атакувавши країну дронами-камікадзе і ракетами. В Армії оборони країни сказали, що збити вдалося 120 балістичних і 30 крилатих ракет, а також понад 170 безпілотників. Збивати їх допомагали США та Йорданія.
Нагадаємо, що ухвалений Сенатом законопроєкт про підтримку на суму 95 мільярдів доларів передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.