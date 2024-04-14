За словами американського військовослужбовця Джеймса Ставрідіса, Путін прагне захопити всю Україну.

Екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс закликав адміністрацію президента США Джо Байдена та законодавців не відмовляти Києву у допомозі у війні проти РФ. За його словами, метою російського диктатора Володимира Путіна є захоплення України і він "не зупиниться", поки не випаде можливість зробити це. Про це Ставрідіс сказав в інтерв'ю ведучому Джону Катсіматідісу, передає The Hill.

"Питання в тому, де ми знаходимося сьогодні? Ми були в глухому куті, поки допомога США не почала закінчуватися, і в результаті... росіяни зараз починають просуватися вперед, і ситуація не покращиться, якщо США не нададуть додатково 60 мільярдів доларів допомоги", - наголосив колишній командувач Альянсу.

Швидше за все, він мав на увазі пакет фінансування національної безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Проте цей законопроект ще не прийняли, адже спікер Майк Джонсон не виніс його на розгляд.

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"Джон, я знаю, що це звучить як великі гроші, але в контексті оборонного бюджету США, який становить близько 900 мільярдів доларів, 60 мільярдів доларів не є величезною сумою", - пояснив Ставрідіс.

Колишній очільник НАТО додав, якщо Україні не буде надано більше допомоги, то Путін "має всі шанси захопити більше території". Також він порівняв цю ситуацію зі спостереженням за "злісним" нацистським лідером Адольфом Гітлером, який "просувається через Європу".

Така заява Ставрідіса з'явилася після того, як лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл зазначив, що "голодування" України військовою підтримкою є "стратегічною і моральною помилкою".

"Позбавлення України необхідних можливостей не було розумним способом для адміністрації Байдена уникнути ескалації, і це також не є політичним ходом деяких республіканських опонентів адміністрації. Це стратегічна і моральна помилка. Це ризикує підірвати наші власні національні інтереси", - підкреслив Макконнелл.

Крім того, багато голлівудських зірок, серед яких Шон Пенн, Барбара Стрейзанд та Марк Хемілл закликали вжити заходів щодо посилення допомоги для України з боку США.

"Ми підводимо українців. Минуло понад 470 днів з того часу, як Конгрес ухвалив законодавство на підтримку України. Це більша частина часу з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року", - написали вони в колонці, оприлюдненій на CNN.

Також під статтею підписалися акторка та комік Кейт Маккіннон, кінорежисер Джей Джей Абрамс і письменник Джонатан Сафран Фоер.

Допомога США для України: останні новини

Як писав УНІАН, через атаку Ірану на Ізраїль США можуть швидше проголосувати за допомогу Україні.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль Палата представників наступного тижня відійде від раніше оголошеного законодавчого графіка і замість цього розгляне законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягає до відповідальності Іран і його терористичних поплічників", - зазначив лідер більшості Стів Скаліс з Республіканської партії.

Також повідомлялось, що підтримка допомоги Україні серед американців зросла з листопада 2023 року. Результати опитування свідчать про те, що понад третина респондентів вважають, що США недостатньо допомагають Україні у війні проти РФ. Але майже така сама частина американців вважає, що США роблять занадто багато, аби допомогти Києву.

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