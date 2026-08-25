Росія у Чорному морі зазнає більше втрат, ніж Україна, - Плетенчук

Робота портового комплексу в Новоросійську наразі на мінімальному рівні.

Росія, яка відмовляється від домовленостей про припинення вогню по суднах з агропродукцією у Чорному морі, зараз зазнає більших втрат, ніж Україна. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема, його попросили розповісти, чи працює зараз морський коридор на тлі заяв РФ, що атаки по суднах з продовольством, що йдуть з портів Великої Одеси, пов’язані з ударами ЗСУ по російській нафтовій та газовій інфраструктурі.

"Робота (морський коридор – УНІАН) триває, це правда, навігація відбувається. Звісно, ми будемо намагатися якось збільшити наші можливості. Росіяни намагаються робити вигляд, що у них все гаразд. Однак так чи інакше ви бачите, що у цій "грі" вони несуть, якщо брати суто номінально, втрати більші, ніж ми набагато", - сказав Плетенчук.

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Водночас, як зазначив речник, все ще жива "школа московської дипломатії" часів В'ячеслава Молотова - міністра закордонних справ СРСР у 1946-1949 роках.

"Як тільки росіянам щось пропонують, вони відразу вимагають якісь додаткові бонуси", - пояснив військовий.

За його словами, подібне вже відбувалося після закінчення "зернової угоди", коли росіяни для її продовження почали вимагати зняти санкції. Така поведінка є типовою для Росії, яка насправді зацікавлена у домовленостях щодо ударів по суднах, підкреслив Плетенчук.

"В той самий момент у самій Росії зараз підіймається питання про викуп державою збіжжя, яке вони не зможуть вже суто фізично відвантажити через порти в Чорному морі. І, як виявилося, доля саме цих портів в експорті зернових для Росії найбільша", - сказав Плетенчук.

Він також сказав, що робота портового комплексу в Новоросійську (РФ) наразі залишається на мінімальному рівні - відвантаження значно зменшилися, а показники можуть бути близькими до нульових.

"З відвантаженням там теж усе дуже сумно для росіян", – сказав представник ВМС України.

Зерновий коридор у Чорному морі

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри зусилля Росії заблокувати судноплавство у Чорному морі, з портів Великої Одеси виходить декілька суден на день.

За його словами, до блокування морського коридору ударами дронів і ракет з російського боку об'єм був в 3-4 рази більше, ніж зараз.

Видання FT зазначає, що війна Росії в Україні увійшла в нову фазу ескалації з небезпечними побічними ефектами далеко за межами Європи. Один із найактуальніших ризиків – глобальна криза поставок зерна. Україна вразила всі три зернові термінали в порту Новоросійська, через які відвантажується понад 40% російського експорту зерна.

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