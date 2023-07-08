Раніше через міграційне питання розпався коаліційний кабінет міністрів, яким керував Марк Рютте.

У Нідерландах міграційна криза перетікла в державну: прем'єр-міністр країни Марк Рютте подав у відставку.

До цього призвели тривалі розбіжності щодо міграційної політики: у парламенті після палких дебатів знову не змогли домовитися з питання про заходи стримування потоку прохачів притулку. Як повідомляє NOS, в тому числі була пропозиція створити тимчасовий статус для біженців і обмежити число родичів, які можуть возз'єднатися з ними.

Зараз в Нідерланди продовжує прибувати великий потік мігрантів, при цьому в країні чи не найсуворіше антиміграційне законодавство в ЄС. Раніше через міграційне питання розпався коаліційний кабінет міністрів, яким керував Рютте.

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Очікується, що парламентські вибори пройдуть в листопаді. Чинний Кабінет Міністрів продовжить виконувати обов'язки, поки не буде сформовано новий уряд.

Відставка європейських лідерів - деталі

Фінський прем'єр-міністр Санна Марін піде з посади, оскільки в квітні її партія програла на виборах. Хоча уряд Марін офіційно пішов у відставку, вона продовжить роботу, поки в країні не сформують коаліцію.

Чотири роки тому Санна Марін, якій зараз 37 років, стала наймолодшим прем'єр-міністром у світі.

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