Пара була у стосунках з 2004 року.

Фінський прем'єр-міністр Санна Марін розлучається з чоловіком після майже 20 років спільного життя.

"Ми вдячні долі за 19 років спільного життя і за нашу улюблену дочку", - прокоментувала ситуацію Марін в Instagram і додала, що вони з чоловіком розлучаються друзями.

Марін зазначила, що, вони з Маркусом Райконеном "продовжать проводити час разом і як сім'я, і один з одним".

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Хто такий чоловік Санни Марін

Маркус Райконен - екс-футболіст і бізнесмен. Марін і Райконен були у стосунках з 2004 року, а одружилася в 2020 році. На весіллі були присутні 40 гостей - їхні друзі та родичі. У пари є дочка Емма, якій зараз 5 років.

Марін залишає пост прем'єр-міністра

Санна Марін піде з посади, оскільки в квітні її партія програла на виборах. Хоча уряд Марін офіційно пішов у відставку, вона продовжить роботу, поки в країні не сформують коаліцію.

Чотири роки тому Санна Марін, якій зараз 37 років, стала наймолодшим прем'єр-міністром у світі.

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