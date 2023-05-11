Фінський прем'єр-міністр Санна Марін розлучається з чоловіком після майже 20 років спільного життя.
"Ми вдячні долі за 19 років спільного життя і за нашу улюблену дочку", - прокоментувала ситуацію Марін в Instagram і додала, що вони з чоловіком розлучаються друзями.
Марін зазначила, що, вони з Маркусом Райконеном "продовжать проводити час разом і як сім'я, і один з одним".
Хто такий чоловік Санни Марін
Маркус Райконен - екс-футболіст і бізнесмен. Марін і Райконен були у стосунках з 2004 року, а одружилася в 2020 році. На весіллі були присутні 40 гостей - їхні друзі та родичі. У пари є дочка Емма, якій зараз 5 років.
Марін залишає пост прем'єр-міністра
Санна Марін піде з посади, оскільки в квітні її партія програла на виборах. Хоча уряд Марін офіційно пішов у відставку, вона продовжить роботу, поки в країні не сформують коаліцію.
Чотири роки тому Санна Марін, якій зараз 37 років, стала наймолодшим прем'єр-міністром у світі.