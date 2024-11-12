Президент Фінляндії заявив, що Трамп швидко доб'ється миру в Україні

Стубб каже, що зараз настав час для мирних переговорів.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його розмова з Дональдом Трампом напередодні підтвердила, що обраного президента слід сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни Росії в Україні.

"Ми в Європі і в усьому світі повинні зрозуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на якнайшвидше досягнення мирної угоди. Між виборами і днем інавгурації є вікно можливостей для цих переговорів", - сказав Стубб в інтерв'ю, пише Bloomberg.

Стубб наголосив, що між виборами та інавгурацією є можливість для перемовин, і виділив чотири ключові умови для миру: територіальні питання, гарантії безпеки, правосуддя та відновлення.

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Зазначається, що минулого місяця фінський президент зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна, і там мова також зайшла про напад Росії на Україну.

Чи зупинить Трамп війну в Україні - думка Помпео

Після повернення в Білий дім новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп займе більш "яструбину" позицію щодо війни в Україні, ніж під час передвиборчої кампанії. Про це заявив колишній державний секретар Майк Помпео.

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