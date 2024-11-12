Він сподівається, що команда політика пояснить йому наслідки відмови від допомоги країні.

Після повернення у Білий дім новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп займе більш "яструбину" позицію щодо війни в Україні, ніж під час передвиборчої кампанії.

Про це на Глобальному форумі у Нью-Йорку заявив колишній державний секретар Майк Помпео, пише Fortune. "Президент Трамп не дозволить Володимиру Путіну прокотитися через Україну. Припинення фінансування українців призведе до цього, і про це йому скаже вся його команда", - сказав він.

Помпео каже, що дозвіл на такий сценарій - "не почерк Трампа". Також він сподівається, що політик зрозуміє необхідність твердої позиції Заходу в цій війні:

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"Абсолютно критично важливо, щоб Захід сприймався як такий, що протистоїть цьому головорізу і жахливому хлопцю [Путіну] і не дозволяє злу тріумфувати".

Заяви Трампа про війну в Україні

Нагадаємо, американський політик постійно обіцяв припинити війну в Україні, посадивши за стіл переговорів президента Володимира Зеленського та кремлівського правителя Путіна.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Трамп припинить надавати Україні допомогу. Побоювання щодо зменшення підтримки також висловлювали різні політики та експерти.

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