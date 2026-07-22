Казахстан припинив експорт нафти Чорним морем через українські атаки, - Bloomberg

Казахстан є другим за величиною постачальником нафти до Європи.

Казахстан призупиняє транспортування нафти трубопроводом до свого головного експортного терміналу на російському узбережжі Чорного моря через серію українських атак на танкери, пише Bloomberg.

Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу російського порту Новоросійськ припинив прийом поставок по трубопроводу, оскільки танкерні компанії побоюються відправляти свої судна до цього об’єкта після українських атак дронами. Припинення поставок мало розпочатися у вівторок, 21 липня, проте достеменно невідомо, чи воно вже почалося.

За словами джерел агентства, нафтовиробники Казахстану також будуть змушені скоротити видобуток, якщо зупинка поставок трубопроводом триватиме до кінця цього тижня.

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Ці перебої відбуваються на тлі того, як нафтовий ринок уже бореться з майже повним припиненням поставок нафти через Ормузьку протоку через поновлення воєнних дій між США та Іраном, а єменські хусити загрожують експорту Саудівської Аравії з Червоного моря.

Термінал КТК на сьогодні найбільший канал експорту казахстанської нафти, на який припадає близько 80% обсягів "чорного золота" країни, переважно з проектів, що реалізуються у партнерстві з міжнародними нафтовими гігантами, такими як Chevron, ExxonMobil та Shell.

Казахстан - другий за величиною постачальником нафти до Європи, і скорочення обсягів поставок завдасть шкоди регіональним нафтопереробним підприємствам саме тоді, коли вони намагаються знайти заміну постачанням із Перської затоки.

Україна не брала на себе прямої відповідальності за удари, у яких були задіяні західні судна. Водночас українські військові повідомляли про кілька атак на неназвані нафтові танкери в Чорному морі останніми днями. Хоча термінал Каспійського трубопровідного консорціуму розташований у Росії, експорт через цей об'єкт не потрапив під західні санкції.

Ситуація з нафтою у світі - останні новини

20 липня повідомлялося, що Євросоюз поки не послаблюватиме санкційний механізм, спрямований на обмеження доходів Росії від експорту нафти, попри зростання світових цін через війну між Іраном та Ізраїлем.

20 липня агентство Reuters писало, що ціни на нафту марки Brent зросли на 2% і перевищили 90 доларів за барель на тлі загострення конфлікту між США та Іраном на Близькому Сході, що обмежило поставки нафти через Ормузьку протоку.

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