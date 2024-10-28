При цьому вона наголосила, що Швейцарія ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває в стані війни.

Президент Швейцарії Віола Амхерд виступила за скасування заборони на реекспорт зброї швейцарського виробництва на територію країн, які перебувають у стані війни, включно з Україною. Як пише Reuters, за її словами, таке ембарго завдає шкоди промисловості та безпеці її країни.

"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої промисловості", - заявила Амхерд.

Вона підкреслила, що деякі країни, наприклад, Нідерланди, відмовилися купувати зброю у Швейцарії, оскільки її не можна вільно реекспортувати.

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Це призвело до того, що військова промисловість Швейцарії зараз відчуває проблеми, і "це означає, що у нас також є проблеми з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", сказала вона.

Водночас Амхерд наголосила, що Швейцарія ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває в стані війни.

Також вона заявила, що Швейцарії необхідно більше інвестувати в безпеку в усій Європі та зміцнювати зв'язки з партнерами, включно з НАТО.

"За останні 30 років Швейцарія недостатньо інвестувала в оборону, і нам потрібно надолужити згаяне", - сказала вона.

Швейцарія і зброя для України

У травні 2023 року верхня палата парламенту Швейцарії дозволила реекспорт зброї в Україну. Однак слідом відповідні зміни мала підтримати Національна рада: "за" проголосували 75 осіб, а проти - 98. Таким чином пропозицію відхилили.

Друга спроба схвалити таке рішення була зроблена у вересні 2023 року, проте також провалилася.

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