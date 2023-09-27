З ініціативою дозволити експорт зброї в воюючі країни виступила мала палата парламенту.

У парламенті Швейцарії не вистачило голосів, щоб схвалити реекспорт зброї на територію країн, які перебувають у стані війни, включно з Україною.

В рамках голосування лише 48 депутатів проголосували "за" такі правки в закон, повідомляє Швейцарське телеграфне агентство. Решта членів парламенту - 135 депутатів - були проти.

З відповідною ініціативою виступала мала палата парламенту. Вона пропонувала дати дозвіл на відповідні реекспорт країнам, які реалізують своє право на самооборону.

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Напередодні парламент погодився продати 25 танків Leopard 2, проголосувавши за виведення бойових машин з експлуатації. Передбачалося, що ці машини купить німецький концерн Rheinmetall для оборонних потреб Німеччини, а не для України, писала газета Neue Zürcher Zeitung.

Національна рада Швейцарії відхилила реекспорт зброї за кордон

У червні 2023 року верхня палата парламенту Швейцарії схвалила правку в законодавство, що передбачають можливість реекспорту зброї у воюючі країни. Її подав Комітет з питань політики безпеки держави.

Однак слідом відповідні зміни мала підтримати Національна рада: "за" проголосували 75 осіб, а проти - 98. Таким чином пропозицію відхилили.

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