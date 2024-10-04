У Швейцарії кажуть, що не змінювали своєї позиції щодо мирного врегулювання в Україні.

Днями стало відомо, що Швейцарія підтримала китайський "мирний план" щодо України. Однак тепер офіційні представники країни кажуть, що Швейцарія не змінила своєї позиції щодо принципів мирного врегулювання в Україні. Відповідну заяву зробив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - зазначив Бауманн.

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Дипломат наголосив, що Швейцарія продовжує дотримуватися позиції, що будь-яка "мирна ініціатива" щодо України має повністю поважати міжнародне право, Статут ООН, а також територіальну цілісність і суверенітет України.

Разом з тим Швейцарія вважає "важливим говорити про мир, коли триває війна, що спричиняє величезні страждання і жертви".

"Саме відповідно до цієї позиції Міністерство закордонних справ Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами", - пояснив посол.

Швейцарія і китайська мирна ініціатива

Як писав УНІАН, наприкінці вересня прессекретар Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо повідомив швейцарським ЗМІ, що Швейцарія підтримує ініціативу Китаю і Бразилії, оскільки вона "закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту" і "пропонує альтернативу агресивній риториці як з українського, так і з російського боку".

Того ж дня на цю заяву різко відреагували в українському МЗС. Там заявили, що "не розуміють логіку" швейцарської сторони, та наголосили, що Київ не сприймає мирні ініціативи, які не гарантують відновлення територіальної цілісності України.

Варто зауважити, що "мирний план", який ще навесні пообіцяли спільно просувати Бразилія і Китай, справді декларує повагу до територіальної цілісності України. Однак при цьому жоден пункт цього плану не містить вимог до виведення російських військ з України. Натомість план закликає до припинення бойових дій і переговорів.

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