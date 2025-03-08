26 країн ЄС вважають, що шлях до миру – це зміцнення здатності захищати Україну, зауважив Кошта.

Угорщина не підтримала висновки безпекового саміту Європейського Союзу про Україну 6 березня. Таким кроком країна ізолювала себе від загальноєвропейського консенсусу, а також – протиставила себе решті 26 країнам-членам блоку.

Таку заяву зробив під час пресконференції президент Євроради Антоніу Кошта, пише Європейська правда. За його словами, відтепер Угорщина є ізольованою державою.

Водночас він наголосив, що вона не може розділити ЄС. Решта країн-членів блоку продовжують підтримувати Україну.

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"Ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 країн вважають, що шлях до миру – це зміцнення здатності захищати Україну. Угорщина ізолювала себе від цього консенсусу, вона самотня", – заявив Кошта.

Він зазначив, що ізольована країна "не створює поділу".

Угорщина та Україна

Як відомо, Угорщина не раз блокувала санкції проти Росії, а також виділення допомоги Україні, яка вже понад три роки протистоїть агресії РФ у повномасштабній війні.

Не так давно Politico писало, що Угорщина заблокувала виділення 20 млрд євро військової допомоги ЄС для України.

Крім того, премʼєр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що скоро під час опитування угорці зможуть висловити свою думку про те, чи хочуть вони того, щоб Україна вступила до Європейського Союзу.

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