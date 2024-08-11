Відомо, що Сербія відновила ліцензію компанії Rio Tinto на розробку найбільшого в Європі літієвого рудника.

У Белграді (Сербія) ввечері 10 серпня десятки тисяч людей вийшли на протести проти видобутку літію та бору. Про це повідомляє місцеве видання N1.

Зазначається, що після мітингу частина громадян заблокувала два вокзали Белграда - Прокоп (Центр) і Новий Белград. Проте вранці поліція розблокувала залізничні колії, також двох протестувальників було затримано.

"Частина протестувальників, окрім того, намагалася перекрити шосе в Новому Белграді, але після інциденту, коли водій на легковому автомобілі в'їхав у групу маніфестантів, внаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей, трасу розблокували", - додали у повідомленні. Відео дня

Водночас у Reuters підкреслили, що ці протести є політично вмотивованими та мають на меті повалити президента Сербії Александра Вучича та його уряд.

Відомо, що минулого місяця країна відновила ліцензію компанії Rio Tinto на розробку найбільшого в Європі літієвого рудника. Такі дії відбулися через два роки після того, як минулий уряд зупинив процес через занепокоєння екологічних груп.

Протести у світі - останні новини

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Великої Британії скасовує свою відпустку через масові протести у країні, які спрямовані проти мусульман та мігрантів. Через це уряд прем'єра вирішив прискорити розгляд справ людей, які були заарештовані та звинувачені через заворушення.

Відомо, що протести розпочалися після звинувачення у вбивстві трьох дівчат під час ножового нападу 29 липня у Саутпорті, що на північному заході Англії. Тоді помилково заявляли, що дівчат вбив ісламістський мігрант.

Крім того, в липні в Росії спалахнули протести через відключення світла та води. Російські ЗМІ повідомили, що кількох учасників акції затримали, інших - розігнали.

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