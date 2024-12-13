США заблокують видачу віз чиновникам з Грузії, - Держдеп

Йдеться про 20 чиновників, причетних до підриву демократії в Грузії на тлі масових протестів.

США заборонять видавати візи приблизно 20 чиновникам Грузії, які "відповідальні за підрив демократії", повідомив Держдеп.

"Ми прагнемо до того, щоб високопосадовці, відповідальні чи співучасники підриву демократії, зазнавали візових обмежень", – йдеться у заяві.

У відомстві уникнули конкретних імен, кого торкнулися санкції, але уточнили, що йдеться про чинних міністрів парламенту та уряду, правоохоронців і співробітників служб безпеки, а також приватних осіб.

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Зазначається, що США рішуче засуджують "жорстоке та невиправдане насильство" партії "Грузинська мрія" проти протестувальників та інших громадян. У Держдепі додали, що США готують додаткові дії, зокрема й санкції, щоб усі, хто "підриває демократію" в Грузії, були притягнуті до відповідальності.

"Наші дії сьогодні демонструють рішучість США та доповнюють раніше оголошені дії, до яких замішано понад 100 осіб, пов'язаних з "Грузинською мрією", та члени їхніх сімей", – йдеться у заяві.

Інші новини з Грузії

Як повідомляв УНІАН, у Грузії тривають мітинги через рішення влади призупинити переговори про вступ країни до Європейського Союзу до 2028 року.

Водночас прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе зазначив, що процес євроінтеграції Грузії не припинявся. За його словами, він готовий підписати угоду про початок переговорів про вступ до Євросоюзу "хоч сьогодні", якщо надійде така пропозиція. Кобахідзе зазначив, що Грузія хоче стати членом ЄС у 2030 році.

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