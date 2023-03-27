Проти учасників акції в Єрусалимі застосували водомети.

В Ізраїлі люди вийшли на масові протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта, який виступав проти судової реформи.

Рішення про звільнення Йоава Галланта прийняв прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Після цього десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима. Натовпи людей зібралися біля резиденції Нетаньяху, пише Reuters.

Поліція застосувала водомети, щоб відтіснити їх від резиденції Нетаньяху в Єрусалимі, а в Тель-Авіві протестувальники запалили велике багаття на головній вулиці.

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"Державна безпека не може бути картою в політичній грі. Сьогодні ввечері Нетаньяху перейшов червону межу", - йдеться в спільній заяві лідерів опозиції Яіра Лапіда і Бенні Ганца.

Екс-міністр оборони Йоава Галлант написав у Twitter, що безпека Ізраїлю завжди була і завжди буде місією його життя.

Судова реформа в Ізраїлі

На початку січня 2023 року уряд прем'єра Біньяміна Нетаньяху представив судову реформу.

Критики заявили, що вона обмежить повноваження Верховного Суду щодо законів і рішень Уряду, а також надасть уряду контроль над відбором суддів.

Після цього в країні почалися протести, 12 березня відбулася наймасштабніша акція, в якій взяли участь близько 500 тисяч осіб.

20 лютого парламент Ізраїлю схвалив законопроект у першому читанні.

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