В Ізраїлі люди вийшли на масові протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта, який виступав проти судової реформи.
Рішення про звільнення Йоава Галланта прийняв прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Після цього десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима. Натовпи людей зібралися біля резиденції Нетаньяху, пише Reuters.
Поліція застосувала водомети, щоб відтіснити їх від резиденції Нетаньяху в Єрусалимі, а в Тель-Авіві протестувальники запалили велике багаття на головній вулиці.
"Державна безпека не може бути картою в політичній грі. Сьогодні ввечері Нетаньяху перейшов червону межу", - йдеться в спільній заяві лідерів опозиції Яіра Лапіда і Бенні Ганца.
Екс-міністр оборони Йоава Галлант написав у Twitter, що безпека Ізраїлю завжди була і завжди буде місією його життя.
Судова реформа в Ізраїлі
На початку січня 2023 року уряд прем'єра Біньяміна Нетаньяху представив судову реформу.
Критики заявили, що вона обмежить повноваження Верховного Суду щодо законів і рішень Уряду, а також надасть уряду контроль над відбором суддів.
Після цього в країні почалися протести, 12 березня відбулася наймасштабніша акція, в якій взяли участь близько 500 тисяч осіб.
20 лютого парламент Ізраїлю схвалив законопроект у першому читанні.