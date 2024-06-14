Генсек НАТО підкреслив, що не Україна має відводити війська з українських земель, а Росія виводити з окупованої української території.

Нові умови російського диктатора Володимира Путіна щодо завершення війни в Україні насправді свідчать про намір РФ посилювати агресію і збільшувати окупацію українських земель. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі після дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Це не Україна має відводити війська з української території, це Росія має виводити свої війська з окупованої української землі", - наголосив Столтенберг.

При цьому, як наголосив генеральний секретар Альянсу, пропозиція Путіна насправді означає, що Росія має право окупувати навіть більше української землі - усі чотири області.

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"Тому це просто демонструє, що ця пропозиція не зроблена у дусі доброї волі. Але це пропозиція, яка насправді означає, що Росія повинна добитися воєнних успіхів і цілей в очікуванні, що Україна має відмовитися від значно більшої частини землі, аніж Росія здатна наразі окупувати. Тож це не мирна пропозиція. Це пропозиція більшої агресії, більшої окупації. І це показує, що мета Росії полягає у тому, щоб контролювати Україну", - наголосив Столтенберг.

Він сказав, що саме це стало причиною, чому Росія розпочала війну. За його словами, це є кричущим порушенням міжнародного права. Саме через це союзники НАТО підтримують Україну.

Путін озвучив свої умови для припинення війни

Як повідомляв УНІАН, Кремлівський диктатор Путін заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і якщо відмовиться від членства в НАТО.

При цьому кремлівський правитель вимагає зафіксувати в міжнародних договорах статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей "як регіонів РФ".

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