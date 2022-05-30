Пропагандист розпочав дискусію про фашизм, але розмова отримала несподівану розв'язку.

Рупор Кремля Володимир Соловйов запросив на спільний ефір італійського експерта та накинувся на нього зі звинуваченнями у фашизмі. Італієць закрив йому рота кількома реченнями.

Фрагмент програми з'явився у мережі.

Російський пропагандист під час ефіру заявив співрозмовнику, що "італійські фашисти прийшли на його російську землю".

"Хочу вам нагадати, що саме ваші фашисти прийшли на мою землю, російську! А росіяни на вашу землю не приходили. Останній раз, мені здається, тільки Суворов", - заявив Соловйов.

Його співрозмовник спокійно дослухав та запитав: "Якщо Італія - це фашисти, то чому ви купили чотири вілли в Італії? Вам подобається бути в оточенні фашистів?"

Очевидно, пропагандист не очікував такої відповіді, тому поспішив виправдатися, заявивши, що "зараз Італія - не фашисти", а вілли він купував тоді, коли італійці "пам'ятали та любили росіян". "Зараз ви все змінили", - обурився росіянин.

Нагадаємо, рупор Кремля Володимир Соловйов володіє кількома віллами в Італії. Про нерухомість раніше повідомляли ЗМІ, а до маєтків навідувалися активісти. Нещодавно одну з віл пропагандиста підпалили.

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